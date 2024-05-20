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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve Pakistan-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi hazırlıkları ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki temaslarına başladı. Bakan Fidan, ziyareti çerçevesinde Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ilişkiler ile 7. Pakistan- Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi hazırlıklarının ele alındığı belirtildi. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Başbakan Yardımcısı Hakan Fidan Pakistan Türkiye Diplomasi Politika Güncel Haberler

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