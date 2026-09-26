Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta yaptığı basın açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM 81. Genel Kurulu'ndaki hitabına ilişkin, "Cumhurbaşkanımız Filistin halkının yaşadığı dramı bir kez daha tüm çıplaklığıyla dünyanın dikkatine getirdi. Gazze'de yaşananların insanlığın ortak vicdanını ve uluslararası sistemin güvenilirliğini sınayan bir mesele olduğunu güçlü bir şekilde ifade etti" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı