Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'da Görüşmelerde Bulundu

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın El Alameyn kentinde Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdellaty ile bir araya geldi ve ardından heyetlerarası toplantıya geçti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, El Alameyn kentinde Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdellaty ile görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın El Alameyn kentinde temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, temasları kapsamında Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdellaty ile görüşme gerçekleştirdi. İkili görüşmenin ardından heyetlerarası toplantıya geçildi. - EL ALAMEYN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
500
