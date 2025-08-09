Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'da Görüşmelerde Bulundu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın El Alameyn kentinde temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, temasları kapsamında Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdellaty ile görüşme gerçekleştirdi. İkili görüşmenin ardından heyetlerarası toplantıya geçildi. - EL ALAMEYN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika