Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lüksemburg'da Ukrayna ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lüksemburg'daki Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılırken Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile bir araya geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika