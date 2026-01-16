Bakan Fidan, Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Vilnius'ta Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda tarafından kabul edildi ve ikili temaslarını sürdürdü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika