Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC Dışişleri Bakanı ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs konusunda şahsi temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile ayrı ayrı görüştü.