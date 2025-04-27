Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'da Hamas Heyetiyle Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyareti kapsamında Katar'da Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed İsmail Derviş ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret için geldiği Katar'da Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed İsmail Derviş ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyarette bulunduğu Katar'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, başkent Doha'da Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed İsmail Derviş ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. - DOHA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika