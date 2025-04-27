Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'da Hamas Heyetiyle Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret için geldiği Katar'da Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed İsmail Derviş ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyarette bulunduğu Katar'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, başkent Doha'da Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed İsmail Derviş ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. - DOHA