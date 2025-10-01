Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Krallığı Dışişleri Bakanı José Manuel Albares Bueno ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Krallığı Dışişleri Bakanı José Manuel Albares Bueno ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Gazze'de ateşkes sağlanmasını hedefleyen plan değerlendirildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika