Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Madrid'de İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Temas Grubu'ndaki mevkidaşlarıyla birlikte İspanya'nın başkenti Madrid'de temaslarda bulunuyor. Bakan Fidan ve mevkidaşları, İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares ile bir görüşme gerçekleştirdi.

İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Temas Grubu üyelerinin Madrid temaslarında, Filistin'de acil ve kalıcı ateşkesin sağlanması ile iki devletli çözüme yönelik iş birliği konuları ele alınıyor. - MADRİD