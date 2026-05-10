Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İran ve ABD arasında süren barış müzakerelerindeki son durum değerlendirildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İran ve ABD arasında süren barış müzakerelerindeki son durum değerlendirildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı