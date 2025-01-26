Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Irak'ta Temaslarda Bulundu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Bağdat'ta bir araya gelerek temaslarda bulundu. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Irak'ta Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarda bulunmak üzere Irak'a geldi. Fidan başkent Bağdat'ta Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.
Fidan ve Hüseyin'in görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlemeleri bekleniyor. - BAĞDAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika