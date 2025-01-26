Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Irak'ta Temaslarda Bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Irak'ta Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarda bulunmak üzere Irak'a geldi. Fidan başkent Bağdat'ta Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.

Fidan ve Hüseyin'in görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlemeleri bekleniyor. - BAĞDAT