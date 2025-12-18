Haberler

Bakan Fidan, ABD'de 'Gazze' konulu toplantıya katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın ABD'nin Miami kentinde, ABD, Mısır ve Katar yetkilileriyle birlikte Gazze konulu toplantıya katılacak.

Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız, ABD, Mısır ve Katar'dan yetkililerin katılımıyla yarın Miami kentinde düzenlenecek olan Gazze konulu toplantıya iştirak edecektir. Toplantı vesilesiyle, diğer bölgesel meselelerin ele alınacağı görüşmeler de gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

