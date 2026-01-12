Haberler

Bakan Fidan, Gazze barış planının ikinci aşamasına ilişkin toplantıya katıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze barış planının ikinci aşamasının hazırlıkları için düzenlenen çevrim içi toplantıya katıldı. Toplantıya ABD, Mısır ve Katar'dan yetkililer de iştirak etti.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Gazze barış planının ikinci aşamasının hazırlıklarının ele alındığı çevrim içi toplantıya katıldı.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Gazze barış planının ikinci aşamasının hazırlıklarının ele alındığı çevrim içi toplantıya katıldı. Aralık ayı sonunda Miami'de yapılan toplantının devamı niteliğindeki görüşmede; ABD, Mısır ve Katar'dan yetkililer de yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
AK Partili Çelik'ten gümrük vergisi sinyali: Yeni değerlendirmeler yapılabilir

Tepki çeken kararda geri adım sinyali: Yeni değerlendirme yapılabilir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Volkan Demirel'den Montella'ya sert hareket! Bilal Erdoğan tepki gösterdi

Volkan'dan Montella'ya sert hareket! Bilal Erdoğan tepki gösterdi
3-0'lık yenilgi sonrası Fenerbahçe'de ayrılık gerçekleşti

3-0'lık yenilgi sonrası Fenerbahçe'de ayrılık yaşandı
Galatasaray'da derbinin faturası iki isme kesildi

Derbinin faturası iki isme kesildi
Galatasaray Onyedika'yı bitirdi! Maaşı da belli bonservisi de

Süper Lig devinde mutlu son! Maaşı da belli bonservisi de
Volkan Demirel'den Montella'ya sert hareket! Bilal Erdoğan tepki gösterdi

Volkan'dan Montella'ya sert hareket! Bilal Erdoğan tepki gösterdi
İsmi birçok takımla anılıyordu! Francesco Farioli 2 yıllık imzayı attı

İsmi birçok takımla anılıyordu! Farioli 2 yıllık imzayı attı
4 yıldız oyuncu da kadroya eklenmedi! Galatasaray'ın Fethiyespor maçı kafilesi belli oldu

İşte kamp kadrosu! 4 yıldız oyuncu da Fethiye'ye götürülmedi