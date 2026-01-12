Bakan Fidan, Gazze barış planının ikinci aşamasına ilişkin toplantıya katıldı
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Gazze barış planının ikinci aşamasının hazırlıklarının ele alındığı çevrim içi toplantıya katıldı. Aralık ayı sonunda Miami'de yapılan toplantının devamı niteliğindeki görüşmede; ABD, Mısır ve Katar'dan yetkililer de yer aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika