Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Ukrayna'da Anma Töreni

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Ukrayna'da Anma Töreni
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kiev'de Ukrayna savaşında hayatını kaybeden askerlerin anısına oluşturulan Anma Duvarı'na çiçek bıraktı. Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı ile görüştükten sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Kiev'de Ukrayna savaşında hayatını kaybeden askerlerin anısına oluşturulan Anma Duvarı'na çiçek bıraktı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldi. Kiev'deki Özgürlük Meydanı'nda Ukrayna Dışişleri Bakanı tarafından karşılanan Fidan, Kiev temaslarına başladı. Bakan Fidan, daha sonra saldırılarda hayatını kaybeden Ukrayna askerleri anısına oluşturulan Anma Duvarı'na çiçek bıraktı. Bakan Fidan'ı anma töreninin yapılacağı alanda Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha karşıladı.

Bakan Fidan, Sybiha ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Bakan Fidan'ın ziyareti çerçevesinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal ile görüşmesi bekleniyor. Fidan'ın ayrıca Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ve Ukrayna ile Rusya heyetleri arasında 16 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilen doğrudan müzakerelerde Ukrayna heyetine başkanlık eden Savunma Bakanı Rüstem Umerov dahil üst düzey isimlerle bir araya gelmesi bekleniyor.

Fidan'ın Kırım Tatarı ve Gagauz Türk toplumlarının temsilcileriyle de bir araya gelmesi planlanıyor. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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