Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bosna-Hersek İslam Birliği Başkanı Kavazoviç ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bosna-Hersek İslam Birliği Başkanı Reis-ül Ulema Hüseyin Efendi Kavazoviç ile İstanbul'da bir araya geldi. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Bosna-Hersek İslam Birliği Başkanı Reis-ül Ulema Hüseyin Efendi Kavazoviç ile bir araya geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Fidan, Bosna-Hersek İslam Birliği Başkanı Reis-ül Ulema Hüseyin Efendi Kavazoviç ile İstanbul'da görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika