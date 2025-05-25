Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bosna-Hersek İslam Birliği Başkanı ile Görüşme Gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bosna-Hersek İslam Birliği Başkanı ile Görüşme Gerçekleştirdi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bosna-Hersek İslam Birliği Başkanı Hüseyin Efendi Kavazoviç ile İstanbul'da bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraflar paylaşıldı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Bosna-Hersek İslam Birliği Başkanı Reis-ül Ulema Hüseyin Efendi Kavazoviç ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Fidan, Bosna-Hersek İslam Birliği Başkanı Reis-ül Ulema Hüseyin Efendi Kavazoviç ile İstanbul'da görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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