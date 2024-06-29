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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Bosna Hersek, Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Dubrovnik'e gitti ve Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dubrovnik'te Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Bosna Hersek, Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Hırvatistan'ın Dubrovnik kentinde ikili temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç ile görüşme gerçekleştirdi.

Üçlü toplantının gündemi

Üç ülke arasında 2010 yılında tesis edilen söz konusu istişare mekanizması çerçevesinde bugüne kadar Dışişleri Bakanları düzeyinde 8 toplantı gerçekleştirildi. Son toplantıya Türkiye, 6 Kasım 2020 tarihinde Antalya'da ev sahipliği yaptı. Türkiye-Bosna-Hersek-Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması'nın Dubrovnik'te gerçekleştirilecek 9. toplantısında Bosna Hersek'te barış ve istikrarın muhafazası ile vuku bulan güncel gelişmeler ve üç ülke arasında iş birliğinin her alanda artırılmasına yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak. Toplantı vesilesiyle olumsuz etkileri Balkanlar'da da hissedilen Ukrayna savaşı ve Gazze'de devam eden insani kriz çerçevesinde yaşanan son gelişmeler konusunda da görüş alışverişinde bulunulacak. - ZAGREB

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Hırvatistan Hakan Fidan Dubrovnik Türkiye Politika Güncel Haberler

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