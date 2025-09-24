Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Dünya Gıda Programı İcra Direktörü Cindy McCain ile Görüşme Gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Dünya Gıda Programı İcra Direktörü Cindy McCain ile Görüşme Gerçekleştirdi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta 80. BM Genel Kurulu etkinlikleri kapsamında BM Dünya Gıda Programı İcra Direktörü Cindy McCain ile ikili bir görüşme yaptı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta BM Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü Cindy McCain'i kabul etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 80. BM Genel Kurulu kapsamında bulunduğu ABD'nin New York kentinde ikili temaslar gerçekleştiriyor. Bakan Fidan, Türkevi'nde BM Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü Cindy McCain ile bir araya geldi. - NEW YORK

