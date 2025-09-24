Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Dünya Gıda Programı İcra Direktörü Cindy McCain ile Görüşme Gerçekleştirdi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 80. BM Genel Kurulu kapsamında bulunduğu ABD'nin New York kentinde ikili temaslar gerçekleştiriyor. Bakan Fidan, Türkevi'nde BM Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü Cindy McCain ile bir araya geldi. - NEW YORK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika