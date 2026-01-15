Dışişleri Bakanı Fidan, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, BAE Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile görüştü. - ABU DABİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika