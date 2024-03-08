Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Atlantik Konseyi'ne konuk oldu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Washington'daki düşünce kuruluşlarından Atlantik Konseyi'ne konuk oldu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin başkenti Washington'daki temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan bu kapsamda Washington'daki düşünce kuruluşlarından Atlantik Konseyi'ne konuk oldu. Bakan Fidan, konuşmasının ardından dinleyicilerin sorularını da yanıtladı. - WASHINGTON