Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arnavutluk Dışişleri Bakanı ile New York'ta Bir Araya Geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Igli Hasani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, New York şehrindeki Türkevi'nde Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Igli Hasani ile bir araya geldi. - NEW YORK