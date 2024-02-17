Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Almanya'da Diplomatik Görüşmeler Yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'nın Münih kentinde Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Alman Federal Meclisi milletvekillerinden Meclis Başkan Yardımcısı Aydan Özoğuz ve SPD Grubu Dış Politika Sözcüsü Nils Schmid ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu Almanya'da yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, Münih'te Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Alman Federal Meclisi milletvekillerinden Meclis Başkan Yardımcısı Aydan Özoğuz ve SPD Grubu Dış Politika Sözcüsü Nils Schmid ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Fidan, bugün erken saatlerde, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gervalla-Schwarz, Karadağ Dışişleri Bakanı Filip Ivanovic, İzlanda Dışişleri Bakanı Bjarni Benediktsson, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcısı Karim Ahmad Khan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile bir araya gelmişti. - MÜNİH