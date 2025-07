Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'de Usame Cemal'i Kabul Etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de ABD Müslüman Kuruluşlar Konseyi Başkanı Usame Cemal'i Türkevi'nde kabul etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2'nci gayrimeşru Kıbrıs toplantısı için bulunduğu ABD'nin New York şehrindeki temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, New York'taki Türkevi'nde ABD Müslüman Kuruluşlar Konseyi Başkanı Usame Cemal'i kabul etti. - NEW YORK