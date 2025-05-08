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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan AB Toplantısına Katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan AB Toplantısına Katıldı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen AB Gayrıresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Türkiye-AB ilişkileri, savunma sanayii ve vize konuları gibi önemli gündem maddeleri ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Gayrıresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı (Gymnich) marjında aile fotoğrafına katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen AB Gayrıresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na (Gymnich) katılıyor. Bakan Fidan, toplantı marjında çekilen aile fotoğrafında yer aldı.

Gymnich gündemi

Varşova'da düzenlenen toplantı, Türkiye ile AB arasındaki diyalog kanallarının güçlendirilmesi ve katılım süreci dahil ikili ilişkilerde somut adımların atılması açısından önem teşkil ediyor. Bakan Fidan'ın toplantıda, NATO ve AB arasında stratejik iş birliğinin Avrupa'nın güvenliği için elzem olduğunu, Türkiye ve AB'nin hibrit tehditlere karşı eş güdüm ve iş birliğini artırarak bilgi paylaşımını geliştirmesi gerektiğini, terörün hibrit tehditleri tetikleyerek uluslararası güvenliği sarstığını, Türkiye'nin terörle mücadeledeki çabalarının ortak coğrafyanın istikrarını da koruduğunu ve bu çerçevede Türkiye'nin müttefikleri ve ortaklarından somut ve anlamlı destek beklediğini ifade etmesi bekleniyor.

Vize ve Gümrük Birliği öncelikler arasında

Fidan'ın ayrıca Avrupa'nın savunma sanayii kapasitesinin geliştirilmesine yönelik AB girişimlerine, savunma sanayii altyapısı ve askeri tecrübesiyle Türkiye başta olmak üzere diğer AB üyesi olmayan ortakların da katılımının gerekli olduğunu vurgulaması, Türkiye ve AB ilişkilerinin sürdürülebilir ve öngörülebilir şekilde güçlendirilmesi için birlik tarafından somut adımlar atılması gerektiğine yönelik beklentiyi de iletmesi bekleniyor. Bu çerçevede, yapısal diyalog mekanizmalarının devam etmesi, Gümrük Birliği'nin ve ticari ilişkilerinin günün ihtiyaçlarına uygun şekilde modernize edilmesi ve vize konularının da öncelikler arasında yer aldığı vurgulanacak.

Gymnich'de 5 yıl aranın ardından gelen davet

Bakan Fidan, 5 yıl aradan sonra iletilen davet üzerine, 29 Ağustos 2024 tarihinde Brüksel'de AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı vesilesiyle düzenlenen etkinliğe katılmıştı. Söz konusu davet, AB'nin Türkiye ile ilişkilerini yeniden canlandırma çabası olarak değerlendirilmişti. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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