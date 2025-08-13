Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye Heyeti ile Ankara'da Görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye Heyeti ile Ankara'da Görüştü
Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve diğer üst düzey Suriye yetkilileri ile Ankara'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve Suriye İstihbarat Başkanı Hüseyin es Seleme ile Ankara'da bir görüşme gerçekleştirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
