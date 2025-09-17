Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Ortadoğu İle İlgili İki Ülkenin Bakanlarıyla Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan ve Mısır Dışişleri Bakanları ile yaptıkları telefon görüşmelerinde Gazze'deki son gelişmeleri ve BM Genel Kurulu'ndaki Filistin konulu faaliyetlerin hazırlıklarını ele aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmelerde, Gazze'deki son gelişmeler ve önümüzdeki hafta BM Genel Kurulu vesilesiyle yapılacak Filistin konulu faaliyetlerin hazırlıkları ele alındı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
