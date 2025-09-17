Dışişleri Bakanı Fidan, Ortadoğu İle İlgili İki Ülkenin Bakanlarıyla Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan ve Mısır Dışişleri Bakanları ile yaptıkları telefon görüşmelerinde Gazze'deki son gelişmeleri ve BM Genel Kurulu'ndaki Filistin konulu faaliyetlerin hazırlıklarını ele aldı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmelerde, Gazze'deki son gelişmeler ve önümüzdeki hafta BM Genel Kurulu vesilesiyle yapılacak Filistin konulu faaliyetlerin hazırlıkları ele alındı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika