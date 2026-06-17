Bakan Fidan, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya temasları kapsamında Moskova'da Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova temasları kapsamında Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un daveti üzerine geldiği başkent Moskova'da Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile görüştü. - MOSKOVA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı