Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ve Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi ile bugün gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde, bölgedeki son gelişmeler ele alındı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı