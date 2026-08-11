Bakan Fidan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi ile Trablus'ta Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'nın başkenti Trablus'ta temasları kapsamında Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi tarafından kabul edildi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı belirtildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi tarafından kabul edildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'nın başkenti Trablus'ta temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Trablus'ta Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile bir araya geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı