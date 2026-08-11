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Bakan Fidan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi ile Trablus'ta Görüştü

Bakan Fidan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi ile Trablus'ta Görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'nın başkenti Trablus'ta temasları kapsamında Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi tarafından kabul edildi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı belirtildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'nın başkenti Trablus'ta temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Trablus'ta Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile bir araya geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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