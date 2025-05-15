Dışişleri Bakanı Fidan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinski başkanlığındaki Rus heyeti arasındaki görüşme Dolmabahçe'de...
Dışişleri Bakanı Fidan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinski başkanlığındaki Rus heyeti arasındaki görüşme Dolmabahçe'de başladı.
Dışişleri Bakanı Fidan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinski başkanlığındaki Rus heyeti arasındaki görüşme Dolmabahçe'de başladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika