Dışişleri Bakanı Fidan ile ABD'li Mevkidaşı Rubio Arasında Önemli Görüşme
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş hakkında son gelişmeler ve İstanbul'daki müzakerelerin sonuçları değerlendirildi.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile bugün telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik atılan adımlar ve dün İstanbul'da yapılan müzakerelerin sonuçları ele alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika