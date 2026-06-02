Haberler

Fidan yarın Endonezya'ya gidiyor, 10 milyar dolar ticaret hedefi masada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, yarın Endonezya'ya resmi ziyarette bulunacak.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, yarın Endonezya'ya resmi ziyarette bulunacak.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yarın Endonezya'da gerçekleştireceği görüşmelerde, liderler düzeyinde ortaya konan karşılıklı siyasi irade kapsamında ikili iş birliğinin tüm alanlarda daha da geliştirilmesini teminen atılabilecek adımları ele alması bekleniyor.

TİCARETTE 10 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

Fidan'ın ikili ticaret hacminin 10 milyar dolar düzeyine çıkarılması için altyapı, enerji, ulaştırma, dijitalleşme, yapay zeka, yüksek teknoloji ve helal gıda gibi sektörlerdeki ortaklıkların derinleştirilmesi gerektiğine dikkat çekmesi, iki ülke arasında savunma sanayi alanındaki projelerin seyri ile geleceğe dönük iş birliği imkanlarını değerlendirmesi, Gazze'deki gelişmeler konusunda yakın istişare halinde bulunan Türkiye ve Endonezya'nın, Filistin'de adil ve kalıcı bir barışın tesisi için müşterek çalışmalarını sürdüreceğini ifade etmesi öngörülüyor.

İRAN VE GAZZE MESELESİ MASADA

İsrail'in Gazze'deki ateşkes ihlalleri, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki provokatif eylemleri ve Lübnan'daki işgalini genişletmesi karşısında uluslararası toplumu harekete geçirmeye yönelik ortak gayretlerin kararlılıkla sürdürülmesinin elzem olduğunu vurgulaması öngörülen Fidan'ın, İran ve Hürmüz Boğazı'ndaki durum, Suriye, Rusya-Ukrayna savaşı, Somali, Sudan ve Libya'nın yanı sıra, Asya-Pasifik bölgesindeki küresel ve bölgesel güvenliği ilgilendiren gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunması, Türkiye ve Endonezya'nın BM, G20, İİT, ASEAN, MIKTA ve D-8 gibi çok taraflı platformlardaki iş birliğini ele alması öngörülüyor. Bakan Fidan, en sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a refakatle 11-12 Şubat 2025'te Endonezya'yı ziyaret etmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
CHP'nin grup toplantısı başladı! Özgür Özel partililere hitap ediyor

CHP'nin grup toplantısı başladı! Özgür Özel partililere hitap ediyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

500 milyon TL değerindeki bina ve arsasını Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışladı

500 milyon liralık servetini tek kalemde bakın nereye bağışladı
Belçika'da cezaevlerindeki kriz derinleşiyor

Belçika'da cezaevi krizi derinleşiyor: Aşırı doluluk sistemi tıkadı
Bakan Bayraktar, Sıfır Atık Festivali'nde elektriğin yenilenebilir kaynaklardan sağlanacağını bildirdi

Bakan Bayraktar: Elektrik yenilenebilir kaynaklardan sağlanacak
Bıçaklanan genç yardım istediği polis tarafından kelepçelendi: Hastanede hayatını kaybetti!

Polis yardım etmek yerine kelepçe taktı: Yaralı genç hayatını kaybetti
Resmen el değiştirdi! Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen Yerebatan Sarnıcı tahliye edildi

Yerebatan Sarnıcı resmen el değiştirdi
Uzak Şehir'de Türkiye'yi ağlatan sezon finali! 3 isim diziye veda etti

Türkiye'yi ağlatan sezon finali! 3 isim diziye veda etti
Mourinho'dan Arda Güler'e kötü haber! Taraftar ayaklandı

Mourinho'dan Arda Güler'e kötü haber