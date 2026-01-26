Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan'dan AB üyeliği açıklaması: Asıl engel zihniyet

Dışişleri Bakanı Fidan'dan AB üyeliği açıklaması: Asıl engel zihniyet Haber Videosunu İzle
Dışişleri Bakanı Fidan'dan AB üyeliği açıklaması: Asıl engel zihniyet
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecine dair Sky News Arabia'ya açıklamalarda bulundu. Türkiye ve AB arasındaki ortak noktaların bugün her zamankinden daha fazla olduğunu belirten Fidan, AB'nin Türkiye'ye karşı mevcut siyasi tutumunu sürdürdüğü sürece, Türkiye'nin AB üyesi olacağını düşünmediğini ifade etti. Fidan, AB'nin Türkiye'ye karşı kimlik siyaseti zihniyetine sahip olduğu sürece üyeliğin asla gerçekleşmeyeceğini belirtti.

  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin AB üyeliğinin önündeki asıl engelin 'zihniyet' olduğunu belirtti.
  • Fidan, AB'nin Türkiye'ye karşı mevcut siyasi tutumunu sürdürmesi halinde Türkiye'nin AB üyesi olacağını düşünmediğini ifade etti.
  • Fidan, AB'nin Türkiye'yi farklı bir dine ve medeniyete ait gördüğü için dışladığını ve medeniyet-üstü bir kurum olmayı başaramadığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyelik süreci ve küresel siyasetin geleceğine dair Sky News Arabia'ya önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, Türkiye ve AB arasındaki ortak noktaların bugün her zamankinden daha fazla olduğunu belirtirken, üyeliğin önündeki asıl engelin "zihniyet" olduğunu vurguladı. Fidan, "Avrupa Birliği, Türkiye'ye karşı mevcut siyasi tutumunu sürdürdüğü sürece, Türkiye'nin AB üyesi olacağını düşünmüyorum." dedi.

"KİMLİK SİYASETİ SÜRDÜKÇE BU İŞ OLMAZ"

Türkiye'nin uzun süredir aday ülke konumunda olduğunu hatırlatan Fidan, AB'nin Türkiye'ye karşı yürüttüğü politikaları eleştirdi. Bakan Fidan, "Avrupa Birliği, Türkiye'ye karşı kimlik siyaseti zihniyetine sahip olduğu sürece bu (üyelik) asla gerçekleşmez" ifadelerini kullanarak sürecin siyasi ve kültürel bir tıkanıklık içinde olduğunu belirtti.

"MEDENİYET ÜSTÜ BİR KURUM OLMAYI BAŞARAMADILAR"

AB'nin yapısal gelişimine dair dikkat çekici bir analiz sunan Fidan, birliğin kendi içinde ulus-üstü bir yapı kurmayı başardığını ancak bunu daha geniş bir vizyona taşıyamadığını söyledi. Fidan, "AB ulus-üstü bir kurum haline gelmeyi başardı ama medeniyet-üstü bir kurum olmayı başaramadı," diyerek, birliğin Türkiye'yi "farklı bir dine ve farklı bir medeniyete ait" gördüğü için dışladığını ifade etti.

DÜNYANIN İHTİYACI BİR ARADA YAŞAM

Konuşmasının sonunda küresel sorunlara değinen Bakan Fidan, insanlığın temel sorunlarına çözümün dışlayıcı politikalar değil, kapsayıcılık olduğunu belirtti. Fidan'a göre dünyanın asıl ihtiyacı, farklı medeniyetlerin tek bir çatı altında bir araya gelmesi ve birlikte yaşayabilmesi.

Elif Yeşil
Haberler.com / Politika
Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne EYP'li saldırı girişimi

Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne hain saldırı girişimi
SDG Suriye'de uzatılan ateşkesi ihlal etti: 2 ölü

Ateşkesin uzadığı Suriye'de SDG'den tansiyonu yükseltecek hamleler
Maganda komşu rastgele ateş açtı, 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti! Gerçek bambaşka çıktı

Maganda dehşet saçtı! 23 yaşındaki gencin ölümüne neden oldu
Haberler.com
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMustafa Gül:

Ak parti oldukça AB birligi ruyada görütüz.

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme27
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Yemeşim AB'sini bu saatten sonra kim takar onları

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAyşegül Öztabak:

Avrupa Birliği dağılacak gerekte yok

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBARBAROS:

Avrupa tıpış tıpış gelecek bize...

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Hakan .kisiligine saygi duyuyorum ama inşallah istifa edersin ..

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla

Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TOKİ'nin 500 bin konut projesinde bu hafta 9 ilde kura heyecanı yaşanacak

Sırada o şehirler var: 500 bin konut projesinde 9 İlde kura heyecanı
Nereden nereye! Bir zamanların gözdesi Moses'in yeni takımı şaşırttı

Bir zamanların gözdesiydi, yeni takımı şaşırttı
İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi

Kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi! Sorguda açık açık söyledi
Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı

Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı
Batagov'a Premier Lig'den dev teklif

Süper Lig'den Premier Lig'e 30 milyon euro'ya transfer
TMSF, Bank Pozitif'i satışa çıkardı, 24 yıllık banka için ihale 17 Şubat'ta

TMSF 24 yıllık bankayı satışa çıkardı, ihale 17 Şubat'ta
TOKİ'nin 500 bin konut projesinde bu hafta 9 ilde kura heyecanı yaşanacak

Sırada o şehirler var: 500 bin konut projesinde 9 İlde kura heyecanı
Nereden nereye! Bir zamanların gözdesi Moses'in yeni takımı şaşırttı

Bir zamanların gözdesiydi, yeni takımı şaşırttı
İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi

Kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi! Sorguda açık açık söyledi