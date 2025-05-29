Dışişleri Bakanı Fidan, AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile Görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile telefonda görüşerek, Ukrayna-Rusya savaşı hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşı sona erdirmek amacıyla atılan adımlar ele alındı. Bakan Fidan, ayrıca hafta başında Rusya'da yaptığı görüşmeler ve Ukrayna'ya gerçekleştirmekte olduğu ziyaretle ilgili değerlendirmelerini paylaştı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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