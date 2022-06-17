Devlet Bahçeli tarafını seçti! Arınç'la polemik yaşayan Metiner'e MHP liderinden destek

AK Parti'nin kurucuları arasında yer alan Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın "Kral çıplak" çıkışı tartışma yarattı. AK Partili Mehmet Metiner, Arınç'a söz sözlerle tepki gösterirken Arınç da sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak Metiner hakkında zehir zemberek sözler söyledi.

BAHÇELİ'DEN METİNER'E DESTEK TELEFONU

Tartışmada tansiyonun giderek yükselmesinin ardından, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafını seçti. Bahçeli, AK Partili Metiner ile Arınç arasında yaşanan tartışmada Metiner'e destek verdi.

"DESTEK SÖZLERİ BENİM İÇİN ONURLARIN EN BÜYÜĞÜ"

Metiner, Bahçeli'nin kendisini aradığını söyledi ve desteği için teşekkür etti. Metiner, "Az önce MHP'nin bilge genel başkanı saygıdeğer Devlet Bahçeli aradı. Destek sözleri benim için onurların en büyüğüdür. Kendisine en kalbi şükranlarımı hürmetle arz ederim" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Bülent Arınç, dün gerçekleştirilen "Türk Demokrasi Vakfı; Yeniden" başlıklı zirvede yaptığı konuşmada "Öksürmenin, bağırmanın zamanıdır. 'Kral çıplak' demenin zamanıdır. Allah cesur olana izzet verir" dedi. Bülent Arınç'ın bu çıkışına Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner'den sert tepki geldi. Metiner, "Bizim gönlümüzde bir yeri kalmamıştır. İnşallah partimizden de ihraç olur gider. Bülent Arınç'ın ismini duymak istemiyoruz, yeter artık. Onu partide tutanlara da yazıklar olsun diyorum. Kim olurlarsa olsunlar.'' ifadelerini kullandı. Arınç ise Metiner'in sert sözlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi. "Kifayetsiz, muhteris ve müfteri Metiner, sözüm sana!" sözleriyle cümlesine başlayan Arınç, "İnsan omurgası 33 kemikten oluşur. Seninki ise yalan, iftira hasetten ibaret üç kıkırdaktan müteşekkil. Sanma ki yalan ve iftiralarını dikkate alıp cevap vereceğim. Seni muhatap almak benim için züldür. Ama! Gerektiği zaman, hadsize haddini bildirmek, kırk yetime kaftan giydirmekten üstündür" dedi.