Devlet Bahçeli: " 'Sana söz' aldatmasıyla avunan, münafık mühterislere sesleniyorum; nereye geliyorsunuz, kiminle gelmeyi düşünüyorsunuz. Biz bir...

Devlet Bahçeli: " 'Sana söz' aldatmasıyla avunan, münafık mühterislere sesleniyorum; nereye geliyorsunuz, kiminle gelmeyi düşünüyorsunuz. Biz bir yere gitmiyoruz.