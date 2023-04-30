Devlet Bahçeli: " 'Sana söz' aldatmasıyla avunan, münafık mühterislere sesleniyorum; nereye geliyorsunuz, kiminle gelmeyi düşünüyorsunuz. Biz bir...
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Devlet Bahçeli: " 'Sana söz' aldatmasıyla avunan, münafık mühterislere sesleniyorum; nereye geliyorsunuz, kiminle gelmeyi düşünüyorsunuz. Biz bir yere gitmiyoruz.
Devlet Bahçeli : " 'Sana söz' aldatmasıyla avunan, münafık mühterislere sesleniyorum; nereye geliyorsunuz, kiminle gelmeyi düşünüyorsunuz. Biz bir yere gitmiyoruz."
"Varsın birileri teröristleri yanına alsın, varsın birileri iftiralardan medet umsun hiç fark etmez çırpınışları boşuna. Hepsinin bileğini sandıkta bükeceğiz"
"Tüm gözler üzerimizdedir. Uyanık mıyız, uyuyor muyuz bunu yokluyorlar"
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika