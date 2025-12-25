Haberler

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Regaip Kandili mesajı Açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk-İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutlayarak, bu özel günün manevi önemine dikkat çekti.

Bahçeli, MHP'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şunları kaydetti:

"Regaip Kandili, üç ayların başlangıcını müjdeleyen, tövbenin ve günahlardan arınmanın manevi fırsatlarını sunan kutlu bir günün simgesidir. Bu vesileyle aziz milletimizin, mazlum gönüllerin, Türk-İslam aleminin mübarek Regaip Kandili'ni kutluyor, dualarımla birlikte en iyi dilek ve hürmetlerimi paylaşıyorum."

