Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrı kafa karıştırmıştı! İttifak ortağı Bahçeli seçim için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim için kulislerde dile getirilen 14 Mayıs tarihini kendisine soran gazeteciye "Karıştırma şimdi" demişti. Bu hamle kafaları karıştırırken MHP lideri Devlet Bahçeli ise bugün yaptığı açıklamada, "Seçimler yasa çerçevesinde 18 Haziran 2023'te yapılacaktır. Haydi seçime gidiyoruz desek daha adayları yok. Muhalefet seçim gününü sabırla beklesin." dedi.

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da MHP Siyaset Okulu açılışına katıldı. Bahçeli burada daha sonra gazetecilerin yönelttiği soruları yanıtladı.

"HAYDİ SEÇİME GİDELİM DESEK ADAYLARI YOK"

Konuşmasında muhalefet yüklenen MHP lideri, "Haydi seçime gidiyoruz desek 6'lı masanın adayları yok. Adayların olmadığı yerde gürültünün manası yok. Seçimler yasa çerçevesinde 18 Haziran tarihinde yapılacaktır. Erken seçim tartışması yanlıştır. Muhalefet seçim gününü sabırla beklesin." dedi.

"YENİ ANAYASAYA İHTİYAÇ VAR"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışına ve CHP'nin sunduğu yasa teklifine de değinen Bahçeli, "Başörtüsü mevzusunu çözmüş olan Türkiye Cumhuriyeti'nde bu konunun sanki çözülmemiş gibi tekrar gündeme taşıması üzücü olmuştur. Bu tartışmayı tamamen sonlandırmak için yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğu ortadadır. Hayırlı bir teşebbüs, destek vereceğiz." ifadelerini kullandı.

KULİSLERDE 14 MAYIS TARİHİ KONUŞULUYOR

Türkiye 2023 yılının haziran ayında yapılması planlanan seçimlere kilitlendi. Ancak özellikle muhalefet kanadı seçimlerin öne alınabileceği konusunda hemfikir... Bununla ilgili öngörülen tarih de 14 Mayıs. Siyaset kulislerinde sık sık dile getirilen bu tarih, son olarak birkaç gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da sorulmuştu.

ERDOĞAN 14 MAYIS'I YALANLAMADI

Daha önceki açıklamalarında seçimlerin 2023 yılının haziran ayında yapılacağını ifade eden Erdoğan, bu kez muhabiler "Karıştırma şimdi" demekle yetinmişti.

MUHALEFET DE MAYIS AYINI İŞARET ETMİŞTİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da geçtiğimiz hafta yaptığı bir açıklamada "Seçimler mayıs ayında olabilir "demişti. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da daha önceki konuşmasında "14 Mayıs mantıklı bir tarih gibi geliyor" ifadelerini kullanmıştı.