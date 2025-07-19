Devlet Bahçeli'den Mehmet Altan Öymen'e Taziye Mesajı

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefat eden eski CHP Genel Başkanı Mehmet Altan Öymen için taziye mesajı yayımladı. Bahçeli, Öymen'in ailesine ve CHP'ye başsağlığı diledi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefat eden eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Mehmet Altan Öymen için taziye mesajı yayımladı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı, Gazeteci-Yazar Sayın Mehmet Altan Öymen'in vefatından büyük bir üzüntü duydum. Merhum Altan'a Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor; acılı ailesine, Cumhuriyet Halk Partisi'ne sabır ve başsağlığı temennilerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun inşallah" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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