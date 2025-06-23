Devlet Bahçeli, 5 Aylık Aranın Ardından TBMM'de Konuşacak
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kalp ameliyatı sonrası ara verdiği grup toplantılarına yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde devam edecek.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaklaşık 5 ay sonra yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) partisinin grup toplantısında konuşacak.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şubat ayı başında kalp kapakçığındaki dejenerasyon bulguları nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından ara verilen grup toplantılarına yarın devam edecek. MHP TBMM Grubu sosyal medya hesabında üzerinde, Devlet Bahçeli'nin fotoğrafı bulunan ve 'MHP grup toplantımız 24 Haziran 2025 Salı günü saat 10.45'te yapılacaktır' notu yer alan paylaşımda bulunuldu. Bahçeli, son grup toplantısını 28 Ocak tarihinde gerçekleştirmişti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika