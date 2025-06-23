Devlet Bahçeli, 5 Aylık Aranın Ardından TBMM'de Konuşacak

Devlet Bahçeli, 5 Aylık Aranın Ardından TBMM'de Konuşacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kalp ameliyatı sonrası ara verdiği grup toplantılarına yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde devam edecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaklaşık 5 ay sonra yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) partisinin grup toplantısında konuşacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şubat ayı başında kalp kapakçığındaki dejenerasyon bulguları nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından ara verilen grup toplantılarına yarın devam edecek. MHP TBMM Grubu sosyal medya hesabında üzerinde, Devlet Bahçeli'nin fotoğrafı bulunan ve 'MHP grup toplantımız 24 Haziran 2025 Salı günü saat 10.45'te yapılacaktır' notu yer alan paylaşımda bulunuldu. Bahçeli, son grup toplantısını 28 Ocak tarihinde gerçekleştirmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Eski AK Parti Milletvekili İsmail Bilen evinde ölü bulundu

Eski AK Parti Milletvekili evinde ölü bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamaney'e suikast mi düzenlenecek? Time dergisinin kapağı dikkat çekti

Kaddafi ve Saddam'ın ardından ünlü dergi o ismi de kapağa taşıdı
Arda Güler'den Ancelotti'yi kızdıracak sözler

Arda'dan Ancelotti'yi kızdıracak sözler
ABD'nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi! Hamaney adres verdi

ABD'nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi
Narin Güran'ın ağabeyi Enes'ten Yargıtay'a temyiz başvurusu

Narin Güran'ın tutuklu ağabeyinden yeni hamle
Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor: Maradona'dan sonra ilk

Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor
Bahar Candan'ın 'helvalı' paylaşımı vicdanları sızlattı

Bahar Candan'ın 'helvalı' paylaşımı vicdanları sızlattı
Memurlar artık bu yüzden atılamayacak! AYM kararı iptal etti

Memurlar artık bu yüzden atılamayacak! AYM kararı iptal etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.