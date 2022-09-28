DEVA Partisi Sözcüsü Şahin: Bizim açımızdan da Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesin değildir

DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin'den Cumhurbaşkanlığı adaylığı için çok net konuştu. Şahin, "DEVA Partisi olarak bizim açımızdan da Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesin değildir. Önce geçiş sürecinin yol haritası belirlenmelidir. Yoksa aday konuşmayı doğru bulmuyoruz." dedi.

Seçimlere 9 ay gibi bir süre kalırken Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanı adayı belirleme süreci de şekil almaya başladı. Son olarak Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda konuştu. DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin'de, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Habertürk ekranlarında adaylık konusu ile ilgili yaptığı açıklamalara yorum yaptı.

''ÖNCE GEÇİŞ SÜRECİ BELİRLENMELİ''

DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin de Habertürk'te Kübra Par'ın programına konuk oldu. Akşener'in sözlerini değerlendiren Şahin, "DEVA Partisi olarak bizim açımızdan da Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesin değildir. Önce geçiş sürecinin yol haritası belirlenmelidir. Yoksa aday konuşmayı doğru bulmuyoruz" dedi.

AKŞENER'İN SÖZLERİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Habertürk ekranlarında yaptığı açıklamada 6 parti liderinin cumhurbaşkanı adayını tespit edeceğini bildirerek, "Bu masaya bu görevi verip kendini de bağlayan Sayın Kılıçdaroğlu. Bir noter olma pozisyonumuz yok. Notersek o masanın manası kalmaz" ifadelerini kullandı.