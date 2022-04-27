DEVA Partisi Seçim İşleri Başkanı Şahin, partisinin seçim kararını değerlendirdi Açıklaması

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Seçim İşleri Başkanı İdris Şahin, seçimlere, ittifak içinde veya dışında olsun DEVA Partisinin adıyla, logosuyla gireceklerini belirterek, "6 siyasi partinin belirleyeceği cumhurbaşkanı adayına da sonuna kadar destek vereceğiz. O konuda hiçbir problem yok." dedi.

Şahin, partisinin Genel Başkanı Ali Babacan'ın, "DEVA'nın kendi isim ve logosuyla seçime gireceği" açıklamasına ilişkin soruları yanıtladı.

Seçimlere hiçbir partinin çatı ve şemsiyesi altında girmeyeceklerini ifade eden Şahin, "Seçimlere ittifak içinde veya dışında olsun DEVA'nın adı ve logosuyla gireceğiz." diye konuştu.

Altılı masanın ruhuna sonuna kadar sadık olduklarını belirten Şahin, şöyle devam etti:

"Orada alınan tüm kararların arkasındayız. Biz zaten altılı masaya otururken bir ittifak bilinciyle veya o ittifakın içinde yer alacağız saikiyle oturmadık. O masada bulunuşumuzun gayesi, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçme iradesidir. Bunu savunan 6 siyasi partinin de ortak bir aday belirleyerek seçimlere girmesinin uygun olacağını düşünüyoruz. 6 siyasi partinin birlikte belirleyeceği cumhurbaşkanı adayına da sonuna kadar destek vereceğiz. O konuda hiçbir problem yok."

Konunun 6 muhalefet partisi genel başkanının 24 Nisan'daki toplantısında gündeme gelip gelmediğine ilişkin bir soru üzerine Şahin, şunları kaydetti:

"Şu anda biz bir ittifakın parçası değiliz. İlk defa seçimlere gireceğiz, milletimizin kantarına ilk defa çıkacağız. Bu kantarda boyumuz, kilomuz nedir görmek istiyoruz DEVA olarak. Bunu görebilmenin yol ve yöntemi de kendi isim ve amblemimizle seçimlere girmektir. Liderler düzeyinde Sayın Babacan'ın bu konuyu muhataplarına açtığı ve konuştuğu kanaatindeyim."

Şahin, ittifaka ilişkin soruya ise "Seçim kararı verildikten sonra konuşulması gereken konulardır. Partide bu konuda hiç konuşmuyoruz. Böyle bir önceliğimiz, gündemimiz söz konusu değil." yanıtını verdi.