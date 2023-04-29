Destici, Yapıcıoğlu ile aralarında geçen diyaloğu anlattı: HÜDA Par liderine 'Neden Hizbullah terör örgütüdür diyemiyorsun?' dedim

Cumhur İttifakı ortaklarından BBP lideri Mustafa Destici, seçimlere AK Parti listelerinden giren HÜDA PAR'la ilgili gördüğü problemlerden birisinin Hizbullah'a terör örgütü diyememeleri olduğunu söyledi. HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile aralarında geçen diyaloğu anlatan Destici, "Yapıcıoğlu'na 'Her şeyi söyledin. Ama 'Hizbullah terör örgütüdür' diyemedin. Bunu da söylesen iş bitecek, toplum rahatlayacak' dedim. Güldü biraz." ifadelerini kullandı.

Seçimlere AK Parti listelerinden girecek olan Hür Dava Partisi'nin (HÜDA PAR) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararı alması, tartışmaları da beraberinde getirdi. 90'lı yıllarda çok sayıda faili meçhul cinayete imza atan Hizbullah terör örgütünü hatırlatan muhalefet, Cumhur İttifakı'na sert sözlerle yüklendi.

DESTİCİ'DEN ÇOK KONUŞULACAK HÜDA PAR ÇIKIŞI

Haberler.com Youtube kanalında Olgun Kızıltepe ve Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayan Cumhur İttifakı ortaklarından BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR'ın Cumhur İttifakı'nda yer almadığını, sadece seçimlere AK Parti listelerinden girdiğini belirtti.

"HÜDA PAR İTTİFAKIN İÇİNDE DEĞİL"

Destici, "HÜDA PAR, ittifakın içinde değil. İttifak protokolünde ismi de yok, imzası da yok. HÜDA PAR sadece AK Parti ve cumhurbaşkanını desteklediklerini açıkladılar. Birkaç isim AK Parti listelerinden aday gösterildiler. Tamamen AK Parti HÜDA PAR arasındaki işbirliği. Protokolün içerisinde HÜDA PAR yok." dedi.

"HİZBULLAH KONUSUNDA HÜDA PAR'IN KARŞISINDAYIZ"

HÜDA PAR'ın görüşlerinde bazı problemler olduğunu, her fikirlerine katılmadığını söyleyen Destici, "Türk bayrağına Türkiye bayrağı denilsin gibi, ya da ana dilde eğitim gibi bazı fikirlerine katılmıyorum. Benim gördüğüm iki tane temel problem var. Türkiye'de 23 sene önce kanlı cinayetler gerçekleştirmiş Hizbullah'a terör örgütü dememeleri sorulmasına rağmen. İkincisi de Türk bayrağı yerine Türkiye bayrağı denilsin gibi. Biz bunu kabul etmiyoruz. Biz burada HÜDA PAR'ın karşısındayız." ifadelerini kullandı.

"HDP İLE HÜDA PAR'I TERAZİNİN AYNI KEFESİNE KOYMAMAK LAZIM"

BBP lideri Mustafa Destici, HDP ile HÜDA PAR'ın aynı kefeye konulamayacağını belirtti. Destici, "Hizbullah 23 sene önce bitirilmiş. Şu anda Türkiye'de Hizbullah diye terör örgütü yok. Ve HÜDA PAR ondan 12 sene önce kurulmuş. Ama HDP şu anda devletin varlığına, ülkenin bütünlüğüne savaş açmış, terör eylemlerine devam eden ve siyasi uzantılar aracılığıyla siyasi bölücülük yapan PKK'nın siyasi şubesi HDP ile ittifak yapıyor. HDP ile HÜDA PAR'ı da aynı terazinin aynı kefesine koymamak lazım. Kimse HÜDA PAR üzerinden PKK'nın uzantısı HDP'yi meşrulaştırmaya kalkmasın. O terör örgütünün siyasi şubesidir." diye konuştu.

"HİZBULLAH TERÖR ÖRGÜTÜDÜR DESEN İŞ BİTECEK"

Destici, "Bu konuda Zekeriya Yapıcıoğlu ile görüşmeniz oldu mu?" sorusuna çok konuşulacak bir yanıt verdi. Mustafa Destici şunları söyledi: "Kendisi devletin varlığı, ülkenin bütünlüğü konusunda çok açık ifadeler kullanıyor. Terörle mücadeleyi destekliyor. Suriye ve Irak'ın kuzeyine yapılan askeri harekatları destekliyor. Kılıçdaroğlu'ndan daha iyi bu konuda. Kılıçdaroğlu desteklemiyor. Kılıçdaroğlu, 'Suriye'nin kuzeyinde bir başkası olacağına PYD olsun' diyor. Yapıcıoğlu bunu söylemiyor. Yapıcıoğlu'na, 'Her şeyi söyledin. Ama sana, 'Hizbullah terör örgütü müdür? diye soruldu. Terör örgütüdür diyemedin. Bunu da söylesen iş bitecek, toplum rahatlayacak.' dedim. Güldü biraz. Ben Hizbullah'ın terör örgütü olduğunun ifade edilmesi gerektiğini çok açık bir şekilde söyledim." ifadelerini kullandı.