Destici 'Evlenmeyeni işe almayacaksın' sözlerine Haberler.com'da açıklık getirdi

Güncelleme:
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Evlenmeyenleri işe almayacaksın" şeklinde açıklamasına Haberler.com stüdyosunda açıklık getirdi. Destici, "Bizim burada gençler işe alınmasın diye bir tezimiz yok. Konuya dikkat çekmek için bu ifadeleri kullandık. İyi niyetli olan herkes bunu anladı. Hatamız olabilir. Hatamızdan geri adım atmasını da biliriz" dedi.

  • Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 'evlenmeyenleri işe almayacaksın' sözlerinin konuşmanın içinden çekilen birkaç cümle olduğunu belirtti.
  • Destici, hükümetin evliliği ve çocuk yapmayı özendirecek daha somut adımlar atması gerektiğini söyledi.
  • Destici, evli olanlara işe alımda öncelik verilmesini önerdi.

Haberler.com stüdyosuna konuk olan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Haberler.com Haber Müdürü Olgun Kızıltepe ve sunucu Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı. Destici programda, tepki çeken "Evlenmeyenleri işe almayacaksın" sözlerine açıklık getirdi.

"KONUŞMANIN İÇİNDEN ÇEKİLEN BİRKAÇ CÜMLE"

Destici, "Hükümetin evliliği ve çocuk yapmayı özendirecek daha somut adımlar atması lazım. Biz bunu söyleyerek bu konunun Türkiye'nin gündemine girmesini istedik. Biz evli olanlara öncelik verilsin evli olmayanlar işe alınmasın, bunlar yapılan tüm konuşmanın içinden çekilen birkaç cümle." dedi.

"İYİ NİYETLİ OLAN HERKES BUNU ANLADI"

Konuyla ilgili sözlerini sürdüren Destici şu ifadelerini kullandı:

"Bizim burada gençler işe alınmasın diye bir tezimiz yok. Bu anayasaya da aykırı. Biz bunları biliyoruz. Biz bu konuya dikkat çekmek için bu ifadeleri kullandık. İyi niyetli olan herkes bunu anladı. Bizi arayıp tebrik, teşekkür eden var. Ama bizi itibarsızlaştırmak ya da sözümüzün değerini düşürmek ya da bizi gençlerle karşı karşıya getirmek için çabalayan art niyetliler de var. Niyeti bozuk olanlar kasıtlı olarak bunu böyle lanse etti.

"HATAMIZDAN GERİ ADIM ATMASINI DA BİLİRİZ"

Biz bilerek bir yanlışın içinde olmadık. Hatamız olabilir. Hatamızdan da geri adım atmasını biliriz. Büyük Birlik Partisi bir gençlik hareketidir. Dolayısıyla bizim önceliğimiz gençliktir, geleceğimiz gençliktir."

DESTİCİ NE DEMİŞTİ?

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Mardin'in merkez Artuklu ilçesindeki Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Olağan İl Kongresi'nde dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.

"EVLENMEYENLERİ İŞE ALMAYACAKSIN"

Türkiye'de evliliğin teşvik edilmesi gerektiğini ifade eden Destici şunları söylemişti:

"Gençlerimizin çocuk sahibi olmasını teşvik etmeliyiz. Teşvikler, evlenenlere yardımlar, faizsiz krediler var ama bizce daha somut adımlar atılması lazım. Örneğin çok radikal bir şey söyleyeceğim. İşe alınırken evli olanlara öncelik verilsin. Evlenmeyenleri işe almayacaksın. Çünkü bu millet bizim, bu milleti yaşatmamız lazım. Nüfus bir milletin en büyük zenginliğidir."

Çağla Taşçı
Haberler.com / Politika
Haberler.com
Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıahmet izmir:

Param olmadığı için uzun yıllardır evlenmek istediğim halde evlenemiyorum. Çünkü maaşım düşük, devlerin zincir market fiyatlarını ve karaborsacılığını bile kontrol edemediği, cezalandırmadığı bir ülkede bu enflasyon rakamları ile nasıl evlenilie, nasıl çocuk bakılır?

Haber YorumlarıAltan Alkan:

Hepiniz ilk başta öyle konuşuyorsunuz sonra başa gelince insanların yüzüne bakmıyorsunuz ..Hele siz daha başa gelmeden ailenize iş ayarladınız TBMM den

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
