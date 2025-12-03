Destici 'Evlenmeyeni işe almayacaksın' sözlerine Haberler.com'da açıklık getirdi

Haberler.com stüdyosuna konuk olan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Haberler.com Haber Müdürü Olgun Kızıltepe ve sunucu Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı. Destici programda, tepki çeken "Evlenmeyenleri işe almayacaksın" sözlerine açıklık getirdi.

"KONUŞMANIN İÇİNDEN ÇEKİLEN BİRKAÇ CÜMLE"

Destici, "Hükümetin evliliği ve çocuk yapmayı özendirecek daha somut adımlar atması lazım. Biz bunu söyleyerek bu konunun Türkiye'nin gündemine girmesini istedik. Biz evli olanlara öncelik verilsin evli olmayanlar işe alınmasın, bunlar yapılan tüm konuşmanın içinden çekilen birkaç cümle." dedi.

"İYİ NİYETLİ OLAN HERKES BUNU ANLADI"

Konuyla ilgili sözlerini sürdüren Destici şu ifadelerini kullandı:

"Bizim burada gençler işe alınmasın diye bir tezimiz yok. Bu anayasaya da aykırı. Biz bunları biliyoruz. Biz bu konuya dikkat çekmek için bu ifadeleri kullandık. İyi niyetli olan herkes bunu anladı. Bizi arayıp tebrik, teşekkür eden var. Ama bizi itibarsızlaştırmak ya da sözümüzün değerini düşürmek ya da bizi gençlerle karşı karşıya getirmek için çabalayan art niyetliler de var. Niyeti bozuk olanlar kasıtlı olarak bunu böyle lanse etti.

"HATAMIZDAN GERİ ADIM ATMASINI DA BİLİRİZ"

Biz bilerek bir yanlışın içinde olmadık. Hatamız olabilir. Hatamızdan da geri adım atmasını biliriz. Büyük Birlik Partisi bir gençlik hareketidir. Dolayısıyla bizim önceliğimiz gençliktir, geleceğimiz gençliktir."

DESTİCİ NE DEMİŞTİ?

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Mardin'in merkez Artuklu ilçesindeki Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Olağan İl Kongresi'nde dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.

"EVLENMEYENLERİ İŞE ALMAYACAKSIN"

Türkiye'de evliliğin teşvik edilmesi gerektiğini ifade eden Destici şunları söylemişti:

"Gençlerimizin çocuk sahibi olmasını teşvik etmeliyiz. Teşvikler, evlenenlere yardımlar, faizsiz krediler var ama bizce daha somut adımlar atılması lazım. Örneğin çok radikal bir şey söyleyeceğim. İşe alınırken evli olanlara öncelik verilsin. Evlenmeyenleri işe almayacaksın. Çünkü bu millet bizim, bu milleti yaşatmamız lazım. Nüfus bir milletin en büyük zenginliğidir."