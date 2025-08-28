Derya Ayaydın, Fatih'te Eğitim için Çanta Dağıttı

AK Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın, Fatih ilçesinde vatandaşlarla buluşarak yeni eğitim yılı öncesinde okula başlayacak çocuklara çanta hediye etti. Ayaydın, esnaf ziyaretleri de gerçekleştirdi.

Ak Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın, AK Parti Fatih İlçe Başkanı Fatih Karaismailoğlu ve teşkilat mensuplarıyla birlikte Fatih ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette vatandaşlarla bir araya gelen Ayaydın, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okula başlayacak çocuklara çanta hediye etti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın, AK Parti Fatih İlçe Başkanı Fatih Karaismailoğlu ve teşkilat mensuplarıyla birlikte Fatih ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Program kapsamında vatandaşların evlerine misafir olan Ayaydın, hane halkıyla sohbet ederek talep ve beklentilerini dinledi. Yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde, okula başlayacak çocuklara çanta hediye eden Ayaydın, "Eğitime yapılan her destek, geleceğimize yapılan en büyük yatırımdır" ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın ayrıca Fatih'te esnaf ziyaretleri yaparak hayırlı işler temennisinde bulundu. Vatandaşlarla ve esnafla kurulan gönül köprüsünün önemine dikkat çeken Ayaydın, "Her zaman milletimizin yanında, onların sesine kulak vererek hizmet yolculuğumuzu sürdüreceğiz" dedi. Fatih İlçe Başkanı ve teşkilat mensuplarıyla birlikte gerçekleştirilen ziyaretler, vatandaşların yoğun ilgisi ve memnuniyetiyle karşılandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
