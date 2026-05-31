İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Denizli'deki otobüs kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yanması sonucu yaşamını yitirenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Denizli'de yaşanan otobüs faciasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenabıallah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.