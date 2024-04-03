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Denizli'de CHP'li Belediye Başkanları Mazbatalarını Aldı

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Denizli'nin Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde CHP'den Belediye Başkanı seçilen Ali Rıza Ertemur ve Şeniz Doğan, mazbatalarını aldı.

Göreve tekrar seçilen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ile Pamukkale Belediye Başkanı olarak seçilen Ali Rıza Ertemur, ilçe seçim kurullarına giderek, mazbatalarını aldı.

Doğan ve Ertemur'a partililer ve vatandaşlar eşlik etti.

Pamukkale Belediye Başkanlığına geçen Ertemur, eski başkan Avni Örki'den ilçenin mührünü alarak göreve başladı.

Ertemur, Örki'ye çalışmalarından ötürü teşekkür etti.???????

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Kaynak: AA / Politika

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