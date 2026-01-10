Haberler

AK Parti'li Aki'den, Merkezefendi Belediyesi'ne Atatürk Bilim Merkezi tepkisi

AK Parti Grup Başkanvekili Yavuz Aki, Merkezefendi Belediyesi tarafından açılacak Atatürk Bilim Merkezi'nin süreci ve usulsüzlük iddiaları hakkında eleştirilerde bulundu. Aki, yapının ruhsatının olmaması ve fahiş fiyatlarla alım yapılması gibi konulara dikkat çekti.

Denizli'de Merkezefendi Belediyesi Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Yavuz Aki, yarın açılışı yapılması planlanan Atatürk Bilim Merkezi ile ilgili eleştirilerde bulundu.

Aki yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu tesisin yaklaşık 7 yıl süren bir sürecin ardından tamamlandığını belirtti.

Binanın inşaatına başlandığı dönemde yapı ruhsatının bulunmadığını öne süren Aki, inşaat sürecinde projeye aykırı şekilde kaçak bölümler yapılmasının istendiğine yönelik iddiaların kamuoyuna yansıdığını ifade etti.

Aki, özellikle binanın tefrişat ve mobilya alımlarına dikkat çekerek, henüz yargıya intikal etmemiş olmakla birlikte bu alımlarda fahiş fiyat farkları ve usulsüzlükler bulunduğuna dair ciddi şikayetler olduğunu ileri sürdü.

Açılış programına üst düzey siyasi katılımın planlanmasını da eleştiren Aki, bu durumun söz konusu iddiaların üzerini örtmeye yönelik bir girişim olduğunu savundu.

Aki, "Amaçlarının, bu şaibeli süreci siyasi bir katılımla temize çıkarmak ve 'Genel Merkez ile aramız iyi' algısı oluşturmak olduğu kanaatindeyim." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Politika
