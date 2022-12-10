6'lı masadaki isimden çok konuşulacak iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teklif geldi

Altılı masa ortaklarından Demokrat Parti'nin lideri Gültekin Uysal, katıldığı bir canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019 yerel seçimlerinden önce kendisine teklifte bulunduğu ilk kez açıkladı. Uysal, "Cumhurbaşkanından bize teklif geldi. 3-4 yıl oldu. Bu kadarını söyleyeyim. Sayın Erdoğan ile bir kere görüştüm. Kendisinin beraber olmak istediğini söyledi. Biz şahsi kariyer peşinde değiliz. Partinin bir ölçüsü var" dedi. Uysal, Erdoğan'a hemen ret cevabı verdiğini de sözlerine ekledi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gürkan Hacır'ın moderatörlüğünde tv100'de ekrana gelen Yüzler Kulübü programının konuğu olarak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"ERDOĞAN'LA BEŞTEPE'DE GÖRÜŞTÜK"

Muhalefet partilerinin oluşturduğu Altılı Masa'da yer alan Uysal, yerel seçimlerden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe'de görüştüklerini ve kendisine teklifte bulunduğunu ilk kez açıkladı.

"BERABER OLMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

O görüşmeye dair bilgi veren Uysal, "Cumhurbaşkanından bize teklif geldi. 3-4 yıl oldu. Bu kadarını söyleyeyim. Sayın Erdoğan ile bir kere görüştüm. Kendisinin beraber olmak istediğini söyledi. Biz şahsi kariyer peşinde değiliz. Partinin bir ölçüsü var. Yakın zaman önce de Sayın Bozdağ Yalova'da bir İl Danışma Meclisi'nde, 'Demokrat Parti'nin o Altılı Masa'da ne işi var?' dedi. Biz de cevabımızı verdik" ifadelerini kullandı. Uysal, Erdoğan'a hemen ret cevabı verdiğini de sözlerine ekledi.

"ADAYIN ÖYLE GÖKTAŞI GİBİ GÖKTEN DÜŞECEK HALİ YOK"

Altılı Masa'nın belirleyeceği olası Cumhurbaşkanı adayına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Uysal, "Türkiye pek çok riski depo etmiş vaziyette. Ben geç kalındığı kanaatinde değilim. Adayın öyle göktaşı gibi gökten düşecek hali yok. Bir geçmişte olduğu gibi iddiasız bir aday değil, siyasi alanda icracı iddiası olan politik figürlerden oluşacak. Aday adayı başvurularını da alıyoruz. Ana muhalefetin, lider bir partinin genel başkanının cumhurbaşkanı adayı olmasından daha tabii ne olabilir ki. İsmini de ifade ettiğiniz Sayın Ekrem İmamoğlu ve Sayın Mansur Yavaş da olmak üzere özellikle 2019 yerel seçimleriyle beraber Sayın Erdoğan'ın siyasi serüvenine baktığımızda İBB Başkanlığı'ndan başlayarak Türk siyasetinde böyle bir beklenti de oluştu. Ben bunları tabii karşılıyorum. Her siyasi partinin kendi cephesinden tüm ölçütleri kullanarak; bütün bu süreci yönetecek politik bir figürdür. O açıdan bahsettiğiniz isimlere karşı peşin peşin bir yargım açıkçası yok" diye konuştu.