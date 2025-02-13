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DEM Partili Tayip Temel'den Bahçeli için övgü dolu sözler

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DEM Parti Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel "Şu an Türkiye'nin gerçek anlamda bulunduğu riskleri, Orta Doğu'da ve dünyada gerçek anlamda güç olmasının önündeki pranganın Kürt sorunu olduğunun en bilincinde olan lider Sayın Bahçeli'dir. Ben bir gün bu değerlendirmeyi yapacağımı hayal edemiyordum" dedi.

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, dün kısa süre önce ameliyat olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletmiş ve "Barış ve kardeşlik çalışmaları konusunda Türkiye'nin size ihtiyacı var" ifadelerini kullanmıştı.

ART ARDA ÖVGÜ MESAJLARI

Dem Parti'den "Terörsüz Türkiye" çağrısıyla yeni bir sürecin mimarı olan MHP lideri Bahçeli'ye yönelik övgü dolu mesajlar devam ederken son çıkış ise DEM Parti Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel'den geldi.

DEM Partili Tayip Temel'den Bahçeli için övgü dolu sözlerDEM Parti Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel.

CANLI YAYINA DAMGA VURAN SÖZLER

Halk TV'de katıldığı televizyon programında "Sayın Bahçeli bu sürecin nihayete ermesi açısından en önemli figür mü?" sorusu yöneltilen Temel "Ben hiçbir zaman Sayın Bahçeli hakkında böyle bir değerlendirme yapacağımı düşünmüyordum ama söyleyeyim. Şu an Türkiye'nin gerçek anlamda bulunduğu riskleri, Orta Doğu'da ve dünyada gerçek anlamda güç olmasının önündeki pranganın Kürt sorunu olduğunun en bilincinde olan lider Sayın Bahçeli'dir. Ben bir gün bu değerlendirmeyi yapacağımı hayal edemiyordum" yanıtını verdi.

BAHÇELİ OPERASYON GEÇİRMİŞTİ

MHP lideri Bahçeli, geçtiğimiz hafta başarılı bir operasyon geçirmişti. Bahçeli'nin, 10 yıl önce değiştirilen kalp kapakçığındaki dejenerasyon bulguları üzerine mevcut kalp kapakçığı değiştirilmişti. MHP'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Odasında dinleniyor. Kısa zamanda günlük yaşantısına dönecek." denilmişti. Yazılı bir açıklama yapan Bahçeli de hızla iyileştiğini ifade etmişti.

DEM Partili Tayip Temel'den Bahçeli için övgü dolu sözler
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıCece Cece:

kurttu kuzu oldu Bilge lider

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Haber YorumlarıIbrahim Ozturk:

Kim ne derse desin Bahçeli bu ülkede sağ sol çatışmasını bitiren liderdir Üst akıldır hatırlarsanız on yıl önce her gün bir üniversiteli genç yaşamını yitiriyordu inşallah kardeşlik inşasıda Bahçeli sayesinde olacak .

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Haber YorumlarıKamil Başkurt:

Yıllardır akan kandan fayda sağlamış birini gösterin hayır yok silah tüccarlarının dışında o bakımda bir sonu olmalı en kötü barış savaştan iyidir

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Haber YorumlarıMÜCAHİD:

bahçeli, barış ve güçlü türkiye diyor, chppk da biz bir şekilde iktidara gelelim de savaş devam ederse etsin diyor, umarım herkes farkı görüyordur. bahçeli bunu oy almak bi yan,a oy kaybını göze alarak yapıyor.

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Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Ben bu adama üzülüyorum yaa . Arkadaşlar , güdülmek kötü bir şey . Birilerinin güdümüne girmek hoş değil . Rahmetli Alpaslan TÜRKEŞ bunun yüzünden kabrinde amuda kalkmıştır . Buna emin olun .

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Haber YorumlarıNihat Coktas:

ben 2015 kadar senin peşine nasıl gittim yazıklar olsun bana

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Haber YorumlarıMartin Sikertel:

Aynı kaba yapıyorsunuz, normaldir.

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Haber YorumlarıSimu:

dem ne yapacak pkk ne diyecek dye ağızlarına düştük.. yıllarca öldür öldür bitiremedik.. bi de bunu deneyelim.

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Ibrahim Ozturk: e niye chpkk diyorsunuz o zaman:)))

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

ermeniler gibi ülkeden toprak talep eden bölücülerin partisi milliyetçi olduğunu iddia eden bir partiye övgüler düzüyor Allah hiç bir partinin taraftarını mhplilerin durumuna düşürmesin ya hangi otobüse bindiklerinin farkında değil ada soğukta ayazda kalmamak için mecbur biniyorlar

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